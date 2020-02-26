再生晶圓暨晶圓薄化廠昇陽國際(8028)(昇陽半導體)2019年營收及獲利均創新高，獲利年增率約34.69%，EPS為2.51元。

昇陽半導體2月25日董事會通過2019年財報，受惠晶圓薄化需求強勁，2019年全年營收26.49億元，年增24.82%；淨利約為3.13億元，年增34.69%，EPS為2.51元，優於前年的1.87元。

昇陽半2019年第四季業績成長動能趨緩，2019年第四季營收6.6億元，比2019年第三季的新高7.33億元下滑約10%。2019年第四季單季EPS約0.44元，比第三季的EPS最佳紀錄0.83元下滑，為去年單季最低。

昇陽半2019年全年營收創新高，為26.49億元，年增率24.82%。2019年獲利同步創新高。

昇陽半導體今年1月營收1.87億元，為11個月以來單月新低。昇陽半公司看短期市場不確定因素多，較保守看待今年上半年產業景氣，將觀察功率半導體客戶需求何時回溫。

(時報資訊)