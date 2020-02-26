台中銀（2812）董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利0.28元、股票股利0.52元，合計派利0.8元，金額與去年相同，以昨（25）日收盤價12.15元計算，現金殖利率約2.3％。台中銀今（26）日股價開高穩揚，最高上漲1.23％至12.3元，表現優於大盤。

台中銀尚未公布2019年財報，全年自結稅前獲利創52.01億元新高，年增9.5％，稅前每股盈餘1.4元、稅後每股盈餘1.16元，優於前年1.33元、1.12元，股利配發率約68.97％。按股利公告揭露資訊，稅後淨利亦創43.19億元新高，年增7.77％。

因應中美貿易戰局勢紛亂、中國大陸經濟明顯衰退，台中銀去年營運策略轉趨審慎，訂定調結構、調利差的「穩增長」目標，調整資產及放款策略，雖使業務量縮減，但在逾放比控制得宜、利差提升、負債減少，以及轉投資子公司營運提升下，帶動獲利反向提升。

(時報資訊)