《港股》憂全球染疫，恆指開跌1.54％ 10:172020/02/26 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人擔心新冠肺炎疫情在全球擴散，美國聯邦疾病管制與預防中心（CDC）呼籲美國民眾，要為可能出現的社區傳播預做準備，隔夜美股連續第2日重挫，道瓊指數再跌近900點，累計兩日暴跌逾1900點，受此打擊，周三香港恆生指數開跌1.54%，為26479.9點。國企股(H股)開跌1.86%，為10382.93點。 手機設備股大跌，舜宇光學跌3.98%，領跌藍籌股；瑞聲科技、通達集團跌幅都超過3%。特斯拉概念股表現疲弱，比亞迪跌3.37%，贛鋒鋰業跌2.34%，洛陽鉬業跌近3%。 (時報資訊) #開跌 #54 #跌近 #3% #染疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市註銷54輛機車牌 01:552020/02/22 地方新聞 員工染疫 三星暫關手機工廠 04:092020/02/23 全球財經 染疫 大陸今年GDP成長率 IMF下修估至5.6％ 04:102020/02/24 財經要聞 歐菲光染疫 觸控雙雄迎轉單 04:102020/02/24 證券．權證 第3起社區零星感染 父子檔中鏢 無出國史 再爆家庭染疫 01:582020/02/24 生活新聞 泰國1月出口意外年增逾3％ 19:312020/02/24 財經 《商情》需求疑慮，打壓周一LME期鋅跌近3.3％ 10:002020/02/25 財經 大韓染疫 韓亞航逾萬名員工無薪假 23:142020/02/25 財經 《期貨》3月台指期開跌158點，金融期及電子期攜手開低 09:092020/02/26 財經 《商情》觀望氣氛濃，打壓周二紐約期棉跌近1.8％ 10:002020/02/26 財經 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 遭謀殺800點…美媒爆川普驚嚇內幕 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 即時 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。