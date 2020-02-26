投資人擔心新冠肺炎疫情在全球擴散，美國聯邦疾病管制與預防中心（CDC）呼籲美國民眾，要為可能出現的社區傳播預做準備，隔夜美股連續第2日重挫，道瓊指數再跌近900點，累計兩日暴跌逾1900點，受此打擊，周三香港恆生指數開跌1.54%，為26479.9點。國企股(H股)開跌1.86%，為10382.93點。

手機設備股大跌，舜宇光學跌3.98%，領跌藍籌股；瑞聲科技、通達集團跌幅都超過3%。特斯拉概念股表現疲弱，比亞迪跌3.37%，贛鋒鋰業跌2.34%，洛陽鉬業跌近3%。

(時報資訊)