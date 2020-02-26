1.台積電(2330)：昨自營商相挺買超1144張，惟外資續賣超逾萬張，加上昨夜ADR跌0.48%，早盤股價回跌至316.5元。
2.世紀鋼(9958)：外資2月以來僅2個交易日賣超，激勵股價沿5日線上攻，今早不畏大盤下跌逾百點，再逆漲至75.1元。
3.宇瞻(8271)：擬配息2.55元，優於上一年度的2.5元，昨外資轉買超263張，推升早盤股價逆漲至44.15元。
4.華泰(2329)：5日線有撐、股價盤久，早盤逆勢爬升，收復5日線、月線。
5.裕隆(2201)：昨外資轉買超329，早盤股價開低走高逾2%，重回5日線上，
6.格威傳媒(8497)：博報堂擬以每股69元公開收購，溢價13%，開盤跳空漲停。
7.光群雷(2461)：外資穩定買超+股價16元之上有撐，今早逆勢處在盤上。
8.聯鈞(3450)：ToF、5G需求佳，股價回檔幅度有限，開低隨即翻紅，漲幅約1%。
9.雙鴻(3324)：前期熱門股拉回幅度已深，外資開始布局，多方開攻上漲3%，彈回170元。
10.朋億(6613)：擬配息10元 殖利率6%，資金進場避險，開盤後急拉4%。
11.昱泉(6169)：228連假，宅經濟威力未消，早盤成功跳上50元，創2017年11月以來新高價。
12.氣立(4555)：防疫帶動氣動元件需求，短急單湧現，早盤跳漲近3%，收復5日線。
13.訊連(5203)：轉型成功；轉投資玩美移動虧損縮小；去年EPS 4.53元，創4年來新高，早盤開低走高。
14.網家(8044)：海外代購Bibian信用卡支付上線，三大法人昨轉買超112張，早盤漲逾2.7%。
15.瀧澤科(6609)：願助防疫一臂之力，延續昨日氣勢，早盤續漲逾3%，改寫前高。
16.亞德客-KY(1590)：陸廠17日復工，上週獲新台幣逾1億元訂單，目前在手訂單1個多月。唯不敵三大法人連5日賣超，早盤失守500元。
17.撼訊(6150)：推新品搶工業電腦市場，外資連5日買超336張，早盤逆勢高漲逾4%，衝上半年線。
18.南港(2101)：去年EPS為1.42元，擬配息0.75元，外資亦回頭買超，股價翻紅續走揚近1.5%。
19.華擎(3515)：三大法人聯手送暖，加上四大產品線助威，晨盤續漲逾3%。
20.祥碩(5269)：結盟文曄委屈走跌，惟外資仍連10日買超1236張，早盤上揚，挑戰重返800元關卡。
21.鈺創(5351)：擬減資補虧損，拚免於打入全交股，惟去年每股虧1.15元，市場亦不領情，股價跳空重挫，開盤直奔第二根跌停板。
22.奇鋐(3017)：散熱題材重獲市場關愛，外資止步連10日賣超，晨盤翻紅續漲近2%，躍上5日線。
23.合一(4743)：收到國際藥廠支付新藥研發合作議約金400萬美元，激勵早盤亮燈漲停，成交量放大至逾3000張。
24.達邦蛋白(6578)：漳州廠迎新單，達邦來富養殖午仔魚減抗70％創商機，早盤急拉漲停鎖住，收復季線。
25.毛寶(1732)：肺炎疫情擴大，買盤緊追不捨，早盤跳空大漲後漲勢收斂至3%，惟近2個月漲幅近150％，防獲利回吐賣壓。
26.易威(1799)：列抗疫國家隊成員，股價自10元附近一路竄升，晨盤大漲9%，來到13.9元近1年高點。
27.醫揚(6569)：擬配息6元、配股2.5元，Q2起營運加溫，晨盤彈高7%，躍上波段高峰。
28.瑞基(4171)：成功開發二種新冠肺炎病毒檢測試劑，晨盤吸引買盤敲進，股價強鎖漲停。
29.泰碩(3338)：大陸重啟5G基礎建設，營運可望第2季逐漸恢復正常，股價漲逾8.5%。
30.倉和(6538)：出貨貨運受阻，2月營收估掉3成，但三大法人同步買超2日，股價漲3%。
31.博智(8155)：英特爾伺服器平台訂單強勁，今年將大賺逾一個股本，EPS挑戰13元，股價漲2.63%。
32.榮成(1909)：旗下江蘇榮成環保科技昨日正式復工，外資買超6日計18889張，投信和自營商也同步買超，股價飆漲停。
33.欣興(3037)：大陸漸復工，蘋果供應鏈可望在第二季復工暢旺，股價漲1.2%。
34.聯茂(6213)：中國聯通加快5G基地台布建，大單將到手，今年EPS挑戰12元，股價漲0.34%。
35.正隆(1904)：宅經濟紙箱需求大增，工廠多在台灣，股價漲逾9%。
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