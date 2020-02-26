國巨(2327)臨時股東會通過辦理國內現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，預計發行額度將不超過8000萬股，國巨董事長陳泰銘表示，此次發行GDR主要是提供美國基美(KEMET)法人股東成為合併基美後新國巨股東的機會，募資案得到主管機關同意後再依疫情安排後續規畫。

國巨去年11月12日宣布擬以16.4億美元(約新台幣500億元)現金收購美商基美(KEMET)所有普通股，國巨今天臨時股東會通過辦理國內現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，預計發行額度將不超過8000萬股，國巨資本額將增加至50.9億元，股本膨脹約18.65%。

陳泰銘表示，由於基美有一群長期投資被動元件的股東，此次發行GDR主要是提供基美法人股東成為合併後新國巨股東的機會。

美國基美公司(KEMET)於美東時間2020年2月20日召開特別股東會，會中已通過接受國巨以每股27.2美元價格，現金收購基美所有已發行流通在外的普通股股數，此次交易在雙方取得主管機關核准及各項準備作業完善後，預計將於2020年第3季完成收購。

KEMET總部位於美國佛州羅德岱堡，為全球知名的高階電子零組件領導供應商，主要產品為陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元件等，擁有百年的全球品牌知名度，全球共有23個生產基地，分佈於亞洲、美洲及歐洲等22個國家，員工總數約為14000人，於全球各地擁有超過1600項的商標及專利。

國巨表示，公司已向美國海外投資委員會(CFIUS)及全球6個主要國家的反托拉斯委員會(antitrust committee)完成遞件申請，並於1月底陸續取得美國、德國及奧地利等三個國家的合併許可，後續將待台灣的公平會、中國的反壟斷局及墨西哥的反托拉斯委員會之審議結果；美國海外投資委員會(CFIUS)亦已於1月23日正式受理國巨併購基美的申請案，公司正向樂觀看待該委員會的審議決定，各項併購進度均按照原有計劃順利進行。

(時報資訊)