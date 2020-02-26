國民黨立委曾銘宗去年不滿農委會主委陳吉仲在臉書上PO文，質疑國民黨團「毫無理由」技術性阻擋動傳條例修法過關，事後文章經沈姓網友轉傳，曾銘宗認為陳吉仲文章內容不實，影響他及國民黨團聲譽，涉嫌抺黑他，控告陳、沈2人妨害名譽，台北地檢署認為罪嫌不足，26日將陳、沈2人不起訴處分。

去年11月15日，立法院審議「動物傳染病防治條例部分條文修正案」、「農產品生產及驗證管理法部分條文」，國民黨立法院黨團對於法案有意見，提出交付黨團協商。事後2個法案於12月3日立法院三讀通過。

但11月15日當天農委會主委陳吉仲就在臉書貼文，指控國民黨無理由卻阻擋防疫及農產品加工法案，並對此表達強烈遺憾。

陳批評，原是沒有任何爭議的重要法案，卻被國民黨完全不附理由提案交付黨團協商進入1個月的冷凍期。「我實在不明白，這兩個單純為了農漁民及全國消費者福利的法案，國民黨為什麼要毫無理由地來技術性阻擋？」曾銘宗11月22日向北檢控告陳吉仲妨害名譽。

事後陳吉仲回應，他只是陳述事實；如果曾銘宗要對他提告，那告的就是他背後的所有台灣農民。

但曾銘宗則反批，他不曉得陳吉仲是搞不清楚還是故意「膨風」，「他憑甚麼代表全國農民，他代表民進黨還差不多，從政這麼多年來從沒看過有政務官說他能代表該產業，況且當時國民黨團拉下協商後的結果民進黨也全數接受，更凸顯出陳吉仲當時的貼文是在對國民黨惡意抹黑。

曾銘宗指出，這證明該法案有拉下協商的必要，陳吉仲當時的貼文明顯是先抹黑後被媒體披露，再經1450群起引用不實照片惡意攻擊，用完整的黑國民黨產業鏈企圖影響選民觀感。

不過，檢方調查後，認為陳吉仲、轉傳的沈姓網友罪嫌不足，今將陳、沈2人不起訴。

(中時 )