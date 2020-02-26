疫情瞬息萬變 Fed官員：難以決定是否降息 10:292020/02/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達拉斯聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Dallas）總裁凱普蘭（Robert Kaplan）今天表示，武漢肺炎疫情引發的事件瞬息萬變，以致美國聯準會（Fed）無法確定是否需要降低短期利率。 美國「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，凱普蘭談到美國央行利率政策和武漢肺炎疫情的關係時，他說道：「目前要就疫情與貨幣政策的關聯性下定論，還嫌太早。」 凱普蘭說：「我仍然認為，還需要幾週的時間才能判斷需不需要調整利率。」 (中央社) #疫情 #美國 #利率 #武漢肺炎 #肺炎 也許您會感興趣 國際熱門新聞 來日再言謝！赴湖北WHO專家：世界欠武漢人民一次了 - 國際 韓最大教會牧師確診 曾和2000人禮拜 - 時事 稱全球欠武漢 世衛專家：若染病想在陸治療 - 國際 千人染疫！韓新冠肺炎增1死 共12人喪命 - 時事 蝴蝶效應 大陸疫情竟影響到南非龍蝦業者 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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