達拉斯聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Dallas）總裁凱普蘭（Robert Kaplan）今天表示，武漢肺炎疫情引發的事件瞬息萬變，以致美國聯準會（Fed）無法確定是否需要降低短期利率。

美國「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，凱普蘭談到美國央行利率政策和武漢肺炎疫情的關係時，他說道：「目前要就疫情與貨幣政策的關聯性下定論，還嫌太早。」

凱普蘭說：「我仍然認為，還需要幾週的時間才能判斷需不需要調整利率。」

(中央社)