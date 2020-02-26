美國國立衛生研究所（NIH）25日宣布，已開始對感染新型冠狀病毒的患者，用伊波拉病毒出血熱治療藥、正研發中的抗病毒藥進行臨床試驗。

日本NHK報導，有關新型冠狀病毒的治療，各國嘗試給病人使用抑止愛滋病發病的抗HIV藥，或流行性感冒治療藥，但都沒有找出確實有效的治療藥。

美國國立衛生研究所25日宣布，美國製藥公司「吉利德科學公司」（Gilead Sciences）已開始用伊波拉病毒出血熱治療藥，即研發中的抗病毒藥「瑞德西韋」（Remdesivir）在新冠肺炎患者身上進行臨床試驗。將與沒有用此藥的感染患者做比較，以確認用藥後的實際效果。

報導指出，開發「瑞德西韋」的製藥公司指出，動物實驗的結果，此藥有可能對冠狀病毒的夥伴MERS和SARS有效，故期待也能對結構相近的新型冠狀病毒有效。

最早進行實驗的美國內布拉斯加大學的醫師25日召開記者會上預測，快的話，1年之內會有實驗結果。

(中時電子報)