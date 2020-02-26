今年學測數學科滿級分人數高達1.4萬人，缺乏鑑別度，引發爭議。全國12年國教家長聯盟今天發布新聞稿指出，今年學測再度重演去年數學滿級分過多的錯誤，將造成大學申請分發陷入賭博、不公平及黑箱威脅。

全國12年國教家長聯盟要求教育部立即採取補救措施，包括：增加志願數至12個，細分級分至30或45級以增加鑑別度。

全國12年國教家長聯盟表示，學測數學滿級分人數，從107年3700人2.75％，倍增至108年7782人5.82％，再飆升到今年的1萬4489人11.22％，二年爆增幾乎四倍之多，這不是大考中心主任請辭就可以卸責。

全國12年國教家長聯盟說，數學滿級分學生數4倍於前年，國文級分也重現去年的頂標、前標同級分現象，導致的亂象難以想像，相關科系一階又將上演超篩問題，導致學生填志願時陷入賭博，再加上志願數只能填六的限制，迫使學生不得不高分低填，否則就面臨落榜的危險。

更令人憂心的是，今年受到香港反送中及中國疫情影響，過去約有上千位前往香港或中國就讀的畢業生將會留在台灣，因此今年學生會面對更不確定的分發，落榜或重考者必定爆增，制度顯然讓年復一年的大學入學考招陷入惡性循環。

另一方面，因為同級分過多，一階篩選人數就會爆增，再加上學測成績沒有鑑別度，錄取的重心就會放在面試和備審資料這些主觀性強的項目上，亦即增加黑箱及不公平的疑慮，本來就黑影幢幢的申請入學勢必又讓考生們更難以信服，對弱勢學生也更為不公平。

(中時 )