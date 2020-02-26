民眾聞「疫」色變，詐騙集團與時俱進，利用民眾看到口罩就急於搶購的心態，於臉書社團、拍賣網站謊稱有大量口罩可售，民眾匯款後才發現對方根本不是口罩廠商或失聯，台中市警三分局日前上廣播節目受訪，宣導如何打詐過招，也透露口罩等防疫商品詐騙截至2月21日全台已有73人因此遭詐。

台中市政府警察局第三分局副分局長蔡期望日前接受廣播節目訪問，宣導3大詐騙手法以及交通事故發生首要處理原則等，淺顯易懂又貼近生活的實用資訊，短短30分鐘的空中約會，讓聽眾朋友意猶未盡。

蔡期望提及，根據台中刑大統計，108年國人最常被騙的3大詐騙手法為「假網拍」、「解除分期付款」及「假投資」，受害者多以40歲以下年輕族群為大宗。其中，「鼠」連續3年蟬聯上榜最常遭詐騙的被害人，請生肖為「鼠」的聽眾朋友要特別留意。

不過，在「假冒公務機關」詐騙部分，被害人則多為高齡長者，平均年齡為60歲，職業多為退休及家管。

他也透露，詐騙集團也會與時俱進，利用話題性商品行騙，舉例來說，現在民眾聞「疫」色變，看到口罩就急於搶購的心態，讓詐騙集團有可趁之機，於臉書社團、拍賣網站謊稱有大量口罩可售，民眾匯款後才發現對方根本不是口罩廠商或失聯，截至2月21日全台已有73人因此遭詐。

蔡期望呼籲，民眾瀏覽網站時切勿因貪小便宜，成為詐騙集團眼中的肥羊，若有懷疑立即撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，避免被騙。

(中時 )