2月25日，溫州健康碼升級，率先實現與電子社保卡的打通使用，溫州市民可憑健康碼看病，溫州也成為大陸第二個可憑健康碼看病的城市。

溫州市民要開支付寶搜索「溫州健康碼」，領取綠碼後點擊「就醫／證照」，將喚起「電子社保卡」，就能實現掛號、取號、就診、檢驗檢查、取藥等醫院就診和醫保支付應用，患者不再需要攜帶實體就診卡，簡便了看病流程。

截至目前，溫州全市有41家醫院和353家藥店支持「不接觸掃碼就醫購藥」，部分醫院甚至已經實現「刷臉支付」，電子社保卡還能同步查詢社會保險、醫療保險、待遇享受等資訊。

溫州醫保局相關負責人表示，在抗擊新冠疫情的關鍵時期，推薦市民就醫購藥使用「電子社保卡」，以避免使用實體社保卡發生各種接觸，從而導致交叉感染。為切實保障人民群眾的生命安全和身體健康，接下來電子社保卡將會推出一系列的功能，以滿足抗擊新冠疫情的需要。

新冠肺炎，大陸，溫州

(旺報 )