二二八假期即將到來，來北海岸走走吧！北觀處轄下和平島公園擁有海天一色的療癒美景，和平島公園以正面、溫暖的態度鼓勵大家到海邊釋放累積的負能量，獲得身心靈上的紓壓！即日起到3月14日，北觀處歡迎遊客來園區內「天使向海步道」拍下Follow Me牽手照，可享好康。

許多民眾趁著好天氣帶著家人朋友，到和平島公園天雷達站咖啡，看海景釋放負能量。（和平島公園提供）

研究指出大海的聲音會刺激大腦，調節壓力荷爾蒙的平衡，舒緩壓力。此外，由於海洋負離子，在海邊深呼吸對身體也會很有益處。歡迎民眾來和平島公園聽海浪聲讓身心慢慢地進入到放鬆而平靜，FIND YOUR PEACE。

和平島公園已配合衛福部疾管署落實防疫，除呼籲大家安心來休憩，也推出「Follow Me To Heping」活動，即日起一路到白色情人節，只要到園區內的「天使向海步道」拍下Follow Me牽手照，即可享園內各店家專屬優惠。

在一路延伸向大海的步道上，一覽無邊際的海景令人消除不安情緒還可拿好禮。這幾日已有不少人趁好天氣攜手另一半，在和平島公園感受海的療癒、吹著海風，拍下甜蜜的牽手照！

此外，想一個人出外散心的朋友，也可在步道上拍攝KUSO版單手照一樣可享專屬優惠，邀請大家一起來和平島公園感受大海的療癒，徜徉在碧海藍天的懷抱裡，來場釋放身心的旅程。

(中時電子報)