國標舞女王劉真傳出使用俗稱人工心臟的心室輔助器延命，國內心臟外科權威、台大醫院心血管中心主任陳益祥今天表示，裝心室輔助器還是有中風、出血等風險，臨床僅8成人可以支撐到心臟移植。

劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄2月7日在北榮進行手術，但開刀過程中心臟驟停，緊急裝上葉克膜搶救，病況備受外界關注，劉真先生辛龍所屬經紀公司老闆吳宗憲前天受訪時透露，劉真已撤除葉克膜改裝人工心臟，情況非常嚴重。

陳益祥說，人工心臟和心室輔助器是有差別的、是兩種東西，國內俗稱的人工心臟其實是心室輔助器，但使用心室輔助器還是會有中風、出血等風險，臨床僅8成人可以成功撐到心臟移植。

台北巿立聯合醫院陽明院區心臟血管科主任江碩儒說，相較於葉克膜，患者必須躺著、全身插滿管子，心室輔助器則是放在心臟內，輔助心室收縮，患者可以起身、活動；另外心室輔助器產生血栓、腦出血等副作用的機率也較葉克膜低。

但江碩儒說，心室輔助器對患者來說仍是外來的東西，會有感染風險，原則上6到12個月要換一次，若無健保給付每年約要花400到500萬元，一般人若無心臟移植的可能，幾乎都會放棄裝心室輔助器。

江碩儒指，心室輔助器每秒打出的血流量是固定的，不會像自己的心臟，會隨運動等狀況調節血流量，因此裝上心室輔助器，還是無法劇烈運動。

(中時電子報)