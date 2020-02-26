小男童獲救不斷大哭。(民眾提供／林欣儀台中傳真)

李姓媽媽駕駛的白色小轎車被撞得幾乎扭曲變形。(林欣儀攝)

台74線快速道路昨（25日）發生一起死亡車禍，一名媽媽載著2名幼子，遭後方遊覽車衝撞後撞上前方聯結車，整台車被夾成「鐵餅」，媽媽失去生命跡象，2娃受傷但無大礙。烏日消防深夜在臉書發文感嘆，這名母親很盡責，2個孩子都坐安全座椅，保全了性命；送醫時，消防低聲對這位媽媽說：「孩子沒事，放心」。

「夜深了，還是久久不能釋懷」，烏日消防分隊在臉書發文感嘆表示，2位孩子的媽咪很盡責，出發時讓孩子都坐在兒童座椅上，繫上安全帶，保全了2個孩子的性命；因為媽咪正確的觀念，保護了對她來說最重要的2個寶貝。

這位媽媽送醫時，現場消防隊員低聲對她說：「孩子沒事，放心」，向這名盡責母親致上敬意，也盼望她能安心。

許多網友看到這篇貼文不禁淚崩，紛紛回應「願媽咪好走」、「盡責的媽媽ㄧ路好走，保祐小兄妹堅強長大」、「希望那位媽媽能放下牽掛好好的走，雖然很難...安全座椅真的很重要！」。

(中時電子報)