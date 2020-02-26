新冠肺炎疫情持續延燒，大甲媽祖3月19日遶境活動是否該停辦，鎮瀾宮董事長顏清標今(26)日上午出面說明，遶境活動將精簡版如期登場，但若官方下令停辦會遵守。日前有人提到，媽祖遶境都在戶外進行，何來群聚感染的疑慮？但彰化南瑤宮前總幹事陳錫明說，此論調不是外行唬爛，就是在欺騙社會，難道隨香客不用吃飯睡覺嗎？

大甲媽祖遶境活動行之有年，往常彰化南瑤宮也是祂駐駕的重要宮廟之一，也因此陳錫明對遶境相關事務相當熟稔。

陳錫明表示，遶境過程中沿途主要宮廟香客大樓、平價旅館甚至機關學校、活動中心廊道一床(位)難求，而且到處有簡易膳食站供應冷熱餐點，尤其在彰化市，這不是群聚什麼才是群聚！

起駕、祝壽、回鑾典禮數千信徒擠一起，幾無空隙，這不是群聚什麼才是群聚！

他提到，肯定有人不知道，另有成千上萬的人未徒步隨香，直接包遊覽車南下新港參加祝壽大典；白沙屯亦然，有大批遊覽車載香客每天追著隊伍跑，這不是群聚什麼才是群聚！

陳錫明說，連續多年有幸參與遶境籌辦及接待工作，他很清楚群聚所在，當然，大甲、新港都有好朋友，很能理解他們苦心。但這次真的不一樣，拜託別扯政治，也不要只針對大甲，因為白沙屯規模一樣龐大難以掌控，大家三思啊！

(中時電子報)