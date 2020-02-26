顏清標今天上午舉辦記者會，宣布大甲媽祖繞境將照常舉行，而且呼籲各界不要再製造對立氛圍，希望衛福部應該給予標準，不要任由網路帶風向，還說今年將號召公衛團體、專業醫師等團隊，共同成立防疫小組，來加強此次大甲媽祖繞境進香的各項防疫措施，而且要求信眾不觸摸神轎、不鑽轎底、不要近距離接觸，甚至可以透過線上直播觀看就好，只要有心都會獲得媽祖保佑。

這次鎮瀾宮也會取消部分活動，將所有節省下來的費用，包含遊覽車、餐食、住宿等，提撥捐贈新台幣三千萬元給疫情指揮中心，為台灣盡一份心力。而同樣受到許多關注的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖繞境，也決定照常舉辦，為期9天8夜，短短5天就有3萬信眾報名參加。

新港文教基金會創辦人同時也是醫師的陳錦煌，先前在臉書PO文並提出5點繞境活動可能產生的防疫困難，這5點困難是由國外發生的疫情狀況來推論，首先是鑽石公主號的大規模群聚感染，在台灣、日本、泰國也都有計程車司機載客染病的狀況，那麼進香團的遊覽車是否也有可能透過講話、唱歌等途徑，導致口沫傳染；第二，武漢封城前曾有社區舉辦萬家宴，上萬人都是在戶外聚餐，卻還是發生嚴重的群聚感染，反觀繞境活動也有許多供餐點、攤販，在不方便洗手的狀態下，如何避免病毒傳播。第三，韓國已經發生教會群聚感染，以大甲媽祖入廟安座等儀式為例，人潮多到寸步難行，信眾高聲齊呼「進啦」，恐怕難以避免口沫傳染；第四是沿途經過的公園、街道、廁所、校園教室等設施，如何保證沒有感染者使用過，更何況回鑾隔天孩童就得開始上學；最後一點是關於燃放鞭炮，到時PM2.5濃度翻升千、百倍，導致下呼吸道黏膜抵抗力下降，萬一剛好碰上病毒，又該怎麼防範，這些都是相關單位需要慎重考慮的部分。

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(中時電子報)