瑞基(4171)成功開發新冠肺炎檢測試劑，市場看好防疫商機，多頭力挺表態，今日股價跳空開高，盤中衝上漲停板78.2元，隨後雖遭打開，但漲幅仍在9%以上。

瑞基已成功開發出適用於實驗室使用的qPCR(Real-Time PCR)試劑，以及適用瑞基POCKIT平台使用的iiPCR系列試劑。qPCR試劑可搭載一般實驗室儀器檢測使用；iiPCR系列試劑將搭載瑞基儀器POCKIT系列使用。瑞基在2018年開發並獲得CE-IVD認證的POCKIT Central儀器，更將萃取與檢測合而為一，sample-in-result-out的設計，只需將樣本置入，85分鐘後即可得知檢測結果，可說是防疫一大利器。

瑞基受惠非洲豬瘟與禽流感疫情持續延燒，亞洲各國積極動物防疫，帶動畜產檢測試劑銷售，1月營收創新高。今年將深耕畜產市場，以亞洲地區為起點，全面拓展非洲豬瘟檢測市場，同時強化佈局PCR在雞禽市場應用；伴侶動物方面，將持續朝新增代理通路前進。

(時報資訊)