台北市政府衛生局於25日分別對2位未配合規定擅離指定住所之居家檢疫民眾各裁處1萬元罰鍰及5萬元罰鍰。已於109年2月25日開立裁處書，其中遭到重罰5萬個案，因是二度違規，因此除罰緩外，也於當日強制移送集中檢疫場所安置。

北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，從重裁罰5萬元罰鍰個案，是因第2次不遵守居家檢疫規定因此裁罰，該民眾於13日入境，居家檢疫期間為13日至27日，解除檢疫日期為28日，該名檢疫者在2月20日因擅自外出遭北市衛生局裁處1萬元罰鍰，又在24日居家檢疫期間第2次擅自外出，由里幹事人員協同警察現場訪查發現而通報裁處，經警察局及民政局提送北市衛生局查證已第2次違反傳染病防治法，昨晚已強制送至指定集中檢驗所並開罰5萬元。

北市統計至25日止，共開罰67人，依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰計有61人、5萬元罰鍰計有1人、7萬元罰鍰計有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰。

北市衛生局提醒於居家隔離或檢疫者於隔離或檢疫期間，如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，即依傳染病防治法裁罰，再次違規則從重裁罰，並立即執行指定處所強制安置。

(中時 )