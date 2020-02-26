內政部上午宣一項好消息!3月16日起，民眾首次申請護照，可就近到桃園市等6縣市指定戶政事務所，同時完成人別確認、申辦護照、註冊自動通關等服務，約8個工作天就可收到護照，若試辦良好，4、5月就會全國統一實施。

內政部表示，現行首次申辦護照的民眾，若無法本人親自至外交部領事事務局或4個辦事處申辦，也可先至戶政事務所辦理人別確認後，再委託旅行社、親友代為洽辦。如欲申請自動通關，也需另外親自到移民署的據點、領務局或機場申辦。

內政部戶政司長張琬宜表示，為提供民眾更便利的服務，內政部與領務局及移民署合作，推出一站式服務，讓民眾可在戶政事務所辦理人別確認後，同時完成護照及自動通關的申辦作業，民眾只要拿繳費單至超商、郵局、農漁會等地繳交後，領務局即予審核及製發護照，約8個工作天，民眾即可至原申辦的戶所領取護照，或付郵資後直接寄到指定地址，相當方便。

內政部指出，首次申請護照及註冊自動通關一站式服務，將於今年3月16日起，分別由桃園市、台中市、雲林縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣等直轄市、縣市政府，擇定轄內戶政事務所先行試辦。

張琬宜說，3月16日開始是試辦，內政部有跟縣市政府溝通，徵求縣市政府的試辦意願，目前有試辦意願的就是桃園市，所以在桃園市所有戶所都可以接受提供服務，台中是四個戶所，雲林是全部戶所，嘉義只有西區，屏東縣是屏東市戶所，澎湖縣是馬公市戶所，316是試辦，內政部預計試辦個半個月，到3月底，如果試辦情形很順利，系統也沒有要做任何調整，希望在4、5月時，全國統一來實施一站式服務。

(中時 )