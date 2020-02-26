儘管疫情當前，義大利目前也成重災區，將於今年5月23日起啟動的第17屆威尼斯建築雙年展仍預期如期舉行，而今年也恰好在疫情中反思雙年展主題「我們將如何共同生活？」台灣由自然洋行建築設計團隊與草字頭國際共同策畫的《台灣郊遊—原始感覺共同合作場域計畫》，也將探討人們與建築如何應對環境。

威尼斯建築雙年展台灣館已由國立台灣美術館主辦20年，館長林志明指出，今年的策展代表著台灣另一種感性，「且能訴求普世性、國際性的價值。」策展人曾志偉也不自稱是建築師而是「關係的調解者」作品也不侷限於台灣，可說此次策展不只是建築面向的提案，更是將台灣的位置重新定義，可放眼於生命形態與價值的示範。

一比一試組裝記者會選在了外雙溪的釣蝦場，曾志偉指出，釣蝦場是台灣特色之一，也利用這樣的場域呼應「少少-原始感覺研究室」5年來在外雙溪山林間進行了上百場以原始、感官為聚焦主題的展演及田野調查。此次雙年展台灣館的《台灣郊遊》展館將主要展示過去在峇里島聖泉山洞所打造的「天然修道院」、台灣的「少少-原始感覺研究室」、北京的「原始知覺研究室」等作品，除了展出模型，更將結合影像、氣味，讓台灣館屆時成為觀眾沉澱心靈的場域。

以「天然修道院」及「原始知覺研究室」為例，均為運用輕材料架高的結構，曾志偉表示：「一方面是因應了下雨、土石等問題，一方面輕材料也有著快速拆裝的特色」北京野長城的「原始知覺研究室」，以備長碳作為牆面，也為因應北京空污問題提供方案。共同策展人，草字頭國際創始人黃偉倫也指出，此次將大量運用場館的自然光源，模組在館內會顯得相對大而壓迫，再透過場館的逆光源和混亂自然光源，希望讓觀者在空間內有著對應環境時安靜下來，回歸原始也反觀自己內在的情境。

(旺報 )