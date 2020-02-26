防疫當紅！為了降低接觸風險行動支付當道，網路家庭（8044-TW）旗下專注發展行動支付Pi拍錢包，宣布玉山Pi拍錢包信用卡優惠全面延長的好消息！玉山Pi拍錢包信用卡推出後深獲市場好評，為全面升級忠誠客群服務，提供消費者更優惠的通路回饋，Pi拍錢包將攜手玉山銀行，延長加碼指定通路回饋，且筆筆回饋無上限！自2020年3月1日至2020年8月31日，凡持「玉山Pi拍錢包信用卡」刷卡消費，國內刷卡一般消費享2%P幣回饋，無論大小消費皆能輕鬆賺；國外刷卡一般消費享3%P幣回饋，海外旅遊也能擁有超值P幣回饋！

以 Pi 拍錢包信用卡綁定Pi拍錢包行動支付消費付款，則可享4％P幣回饋，食衣住行育樂皆享剁手返利；PChome線上購物、PChome 24h購物、PChome書店、PChome旅遊、台灣大車隊、有無外送、86小舖、比比昂代標代購（近期上線）等指定通路，加碼再送1%Ｐ幣回饋，最高將可享有5%P幣回饋，高額回饋比率讓消費也能很實際！另外，新戶首刷禮將享300 P幣，卡友推薦禮則大幅提高至500 P幣，推薦越多回饋越多，期望透過全新回饋方案，能將多元好康優惠一次回饋給忠誠用戶，並持續搶攻市占率！

Pi 拍錢包營運長韓昆舉表示：「近年來信用卡回饋結合行動支付的數位經濟體驗成趨勢，玉山Pi拍錢包信用卡自2018年8月推出後，連結線上和線下消費金額都可轉成回饋點數，使消費者的日常支出也能累積成P幣，結合回饋無上限、運用場景多元等特點，快速吸引都會區上班族爭先辦卡。同時，高額返利回饋更是刺激消費需求，網路購物、百貨購物、保費繳納、海外消費、綁定 Pi 拍錢包支付，成為玉山 Pi 拍錢包信用卡五大熱門使用情境。」Pi拍錢包自上線以來，目前已累積超過80萬會員，積極整合多元通路資源，深耕會員支付服務，停車繳費服務覆蓋率高達99%，囊括四大超商、網購平台、計程車隊、餐飲商家、生活繳費等使用場景，並於本月新增全國電子、傑昇通信、喜樂時代影城、順發3C、美麗華百樂園、ATT集團（即將上線）等新通路，持續提供消費者便利的支付環境。

看準行動消費潮流趨勢，玉山Pi拍錢包信用卡目前使用族群以上班族為大宗，30-39歲居冠，其次則依序為40-49歲及20-29歲，推析上班族愛用主因，回饋點數如同現金可無損抵用，小額累積運用成為日常生活中的小確幸，加上P幣流通通路眾多超過18萬個店點，帶動行動生活更加普及與多樣化。Pi拍錢包也發現，使用族群於新北市、台北市、桃園市、台中市及高雄市等縣市發展快速，五大縣市合計約占七成以上，大都會區工作繁忙且生活步調快，消費者可透過 Pi 拍錢包App快速付款，並以1P幣折抵1元的消費方式，無上限輕鬆應用於生活消費中，便利與實用性高，促使玉山Pi拍錢包信用卡成為都會區上班族熱烈討論的信用卡。

為讓行動支付深入消費者生活，Pi拍錢包也將持續拓展不同面向的應用場域，打造跨實體零售、電子商務、網路金融、交通運輸、公用事業與政府服務的應用情境，P幣可用於公部門各縣市停車費、電費的各項費用折抵，讓民眾對行動生活更有感。結合玉山 Pi拍錢包信用卡的強大回饋，Pi拍錢包亦將持續為消費者整合虛實應用場域，期望在滿足多面向消費需求的同時，也能全面打造滿足食、衣、住、行、育、樂P幣的應用場景生活圈，使消費者享受快速的網路金融服務，體驗更便利的行動生活。

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