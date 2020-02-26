國標舞女王劉真因動心臟手術心跳驟停，有媒體報導，院方評估可能拔管，讓她自主呼吸，甚至不排除氣切。一般認為，拔管恐怕不是好消息，不過醫師表示，如果考慮讓病人自主呼吸，代表有好轉。

根據吳宗憲透露，劉真已摘除葉克膜，準備等待心臟移植，現在又傳出，為了不讓劉真嘴鼻潰爛，醫師正在評估幫她拔管。《Heho健康》報導，台北市立聯合醫院中興院區胸腔內科主任李明安指出，若醫師經過評估後考慮拔管，代表病人已經不用仰賴呼吸器，可以自主呼吸，如果劉真肺部沒有問題，心臟功能又較穩定的話，拔管是好消息。

至於如果自主呼吸失敗，通常會建議將插管改成氣切。醫師解釋，所謂的氣切，就是在氣管切開一個約2公分的開口，放入約6~7公分長的通氣管，目的是為了取代氣管內插管，除了便於呼吸、抽痰，也可以減少長期插管對口腔及喉嚨的傷害。很多人聽到要在喉嚨挖一個洞就害怕，但其實氣切者只要戴上發聲閥，還是可以說話跟進食。

(中時電子報)