大甲媽遶境續辦？顏清標公開回應

鎮瀾宮董監事一字排開，在廟前舉辦記者會說明今年大甲媽遶境相關事宜。（王文吉攝）

大甲媽遶境首度遇上疫情攪局，輿論多建議停辦，鎮瀾宮臉書粉絲頁也湧入網友留言一面倒支持停辦。媒體對此詢問顏清標，他四兩撥千金回應「你們自己討論就好了，不要政治化，媽祖是大家的，不是董監事的，不要一竿子打翻一船人。」他也大嘆，有的友宮已經遶境，我們還有24天起駕，還沒辦就被罵得要死。

媒體問到大甲媽取消三大慶典，是否會降低信眾追隨意願？顏清標說，這是一定會的，因此我們將節省下來的3千萬捐給留情疫情指揮中心，用於添購防疫設備。進香沿路不認識的人都會花大錢準備豐盛餐食，並恭迎大甲媽鑾轎，這也會被罵，安全起見，改為提供便當。

針對遶境取消「不摸鑾轎，不稜轎腳」，顏清標說，這是為了安全起見，專家罵成這樣，不能摸人家也會罵，這不是我們董監事開會討論而已，「我等會也要下南部向友宮陪不是，不是幾句話講講這麼簡單而已，人很難為啦！」

顏清標強調，進香遶境活動都配合政府政策，政府怎麼指示，我們怎麼做；在疫情尚未控制住、未滅之前，慢一點舉辦也沒關係啊！有的友宮已經遶境，我們距離起駕還有24天，還沒舉辦就被罵得要死了。

顏清標感嘆「我們要愛惜自己，也要尊重別人啦！」

(中時 )