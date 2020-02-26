屏東大學社會發展系學生謝承恩外號是「大樹男孩」，他有重度視力障礙，左眼全盲、右眼僅有微弱視力，但秉持著正向態度，逆轉身體缺損，走出自己的人生。他規畫未來就讀諮商輔導研究所、成為諮商心理師。

父母長期在外地工作，從小在祖父母呵護下長大的承恩，從未離開過家。考上屏東大學後，首度離開家的保護而住進學校宿舍，生活也出現巨大轉變。初到陌生環境，除日常起居大小事，還有學校課業等都需要獨立完成。

在屏大學生諮商中心及資源教室老師們的協助下，不但連結提供他所需學習資源如盲用電腦應用工具、補充教材等，更鼓勵他參與各項活動。尤其是資源教室謝弘亮輔導人員，為承恩爭取多次上臺表演琴藝的機會，更陪同他到教育廣播電臺受訪分享生命故事。

諮商中心老師王淑誼教導謝承恩定向學習，親自帶領他熟悉校園空間，甚至包括購餐、拿筷子、剪指甲、洗衣服及自行搭乘大眾交通工具往返學校等各項生活自理技能，讓他減少日常生活中對他人的依賴。系上多位老師也為承恩彈性調整課程，將上課簡報內容改為口述方式呈現，增加課堂討論，有助於提升學習成效。

同時謝承恩也參加許多社團以及視障夏令營活動，因此結交了不少朋友；而從事音樂創作，更善用他對音樂獨特的感受力去詮釋音樂，創作出屬於他獨特風格的音樂作品。

由於喜歡接觸人群，加上求學過程中受到許多人的協助，謝承恩希望自己將來可以從事助人的工作。因為對諮商輔導具有高度興趣，他決定修讀教育心理與輔導學系輔系，期許自己未來能夠學習更多專業輔導技巧，未來並將報考諮商輔導研究所、成為諮商心理師，貢獻一己之力，幫助更多有需要的人。

(中時 )