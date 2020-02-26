即將登場的大甲媽祖遶境，外界擔心恐成新冠肺炎防疫的破口，新北市長侯友宜26日在市政會議後受訪時指出，大型宗教活動辦與不辦須個案評估，若大型活動人潮很多擠在一塊，還要長時間接觸，這麼多天共飲食、共同住宿，「我個人認為是不適宜辦的」。

侯友宜說，目前新北市所有宗教活動都要重新個案檢討，如果是人擠人、長時間共處一室的地方，就延期或取消，若是沒有人擠人的戶外小型活動，那就可以舉辦，但他強調，不是簡單一句話辦或不辦判斷的。

侯友宜認為，中央對於地方相關活動，可以指導方向與提醒，但地方是最能掌握實際狀況的單位，包括人數、場地等等，中央與地方要互相尊重，「我個人都蠻尊重中央的」。

另外被問到人潮也不少的萬金石馬拉松是否如期舉辦，侯友宜說，戶外運動可以提高健康免疫力，目前已提早做好因應準備，看是否能夠透過技術層面讓一次出發人數不要這麼多，分流處理等，目前都還在討論，但到底要不要辦，目前還在詳細評估。

(中時 )