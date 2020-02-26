主攻小資女市場，並標榜是女性健身第一品牌的「輕適能」連鎖健身房，驚爆執行長賴志欽及營運長吳佳倫吸金5000萬元後避不見面、惡性倒閉，造成1萬6000名會員受害，26日由股東、員工、會員組成的自救會到台北地檢署，控告吳、賴2人涉嫌詐欺、背信及違反《商業會計法》。

10幾名被害人自救會成員在北檢前高喊「吳佳倫、賴志欽還我血汗錢」、並指稱吳、賴二人是「無賴二人組」。

自救會的郭姓發起人表示，輕適能在7年前由賴志欽等人創辦，並在2017年開始以開放加盟為名對外大量募資，賴並且打著健身名人的招牌經常在媒體分享創業經驗，近3年募得約5000萬元，包括「輕適能」在內，陸續創立3個品牌，全台有15家分店；不料，去年底賴志欽告知股東有資金缺口，接著遲發薪資，今年1月底更大量關店、裁員，還在資金不透明的情況下把台北市、新竹各2家分店轉給其他業者接手。

李姓股東則表示，當初是看賴志欽在媒體上形象良好，營運長吳佳倫在募資說明會上吹噓自己是經營之神，將5家同業轉虧為盈，又保證短期內回本，才會把血汗錢投入，沒想到血本無歸。

1月才加購課程的陳姓會員表示，沒想到2月過完年要約課的時候才發現輕適能倒閉，完全沒有任何公告，後來承接的業者也撇清關係，但她懷疑是同一批人經營，造成許多會員的權益受損，約上萬名會員，金額超過千萬元。

自救會委任律師陳育瑄表示，自救會提告就是希望檢調機關盡速調查，並將賴、吳限制出境，同時消保官也能介入，不要再有人被騙上當。

(中時 )