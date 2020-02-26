台南市政府交通局為讓民眾明確了解「紅單」上的繳款方法、違規事實、申訴管道以確保自身權益，委託南臺科技大學資訊傳播學系製作「紅單報報、權益抱抱」系列宣導短片，希望透過活潑的劇情及演員生動的演繹，傳達民眾收到紅單後，應有的處理方式與不服被舉發所應採取救濟途徑，該系列影片已上傳交通局網站、Youtube。

交通局長王銘德指出，交通局交通事件裁決中心屢屢接獲違規民眾反映，對於紅單上密密麻麻的文字一知半解、不知所措，雖然該局已多次通過書面對外說明違規民眾應有的處理作為，但因影像傳播具有快速宣傳的優勢，因此決定拍攝3支短片加強宣導。

交通局說，這3支短片的主題，分別為「紅單權益知多少」、「裁決書一次看懂」及「違規申訴管道多」，每支短片播放時間約2至3分鐘，目前已置放在交通局網站、Youtube供民眾瀏覽。

交通事件裁決中心主任黃仁邦表示，違規民眾收到紅單後，應於紅單上標示的「應到案日期」之前繳納罰款；一旦超過「應到案日期」繳納，金額得視超過30天內、30天以上至60天內或是60天以上，分別繳納過期罰款。至於要繳納金額？可以上網搜尋「違反道路交通管理事件統一裁罰基準表」查詢。

黃仁邦還提醒，許多民眾不知道交通違規除了罰鍰外，還會被記點，依《道路交通管理處罰條例》規定，駕駛人違規按情節輕重分別記點1至3點，6個月內交通違規記點達6點以上者，須吊扣駕照1個月並參加道安講習；逾期繳交駕照則吊扣2個月；若仍未到案將註銷駕照1年。民眾若想瞭解自已是否有違規記點點數，可至便利超商多媒體機或「監理服務網」查詢。

(中時 )