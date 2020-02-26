老翁初騎電動車，沒電誤認車壞，警幫換電。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

老翁初騎電動車，沒電誤認車壞，警幫換電。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

老翁初騎電動車 沒電誤認車壞 警神救援

65歲的老翁第一次兒孫的騎電動機車Gogoro，騎到一半沒電卻不知該怎麼辦，還嚇到以為自己把車用壞，豔陽下推著車子要送修，蘆竹警方發現上前關心，連忙載著2顆近20公斤的電池到電池交換站，再返回幫忙老翁更換，讓老翁恍然大悟不斷讚警：「好厲害！」

南崁派出所警員張佾得昨下午14時30分，看到一名老先生頂著大太陽，滿頭大汗的牽引著電動機車，辛苦的走在馬路上，立即上前關心後。

65歲的老先生表示，自己是第一次騎電動機車，對於儀表板上繁雜的介面和訊號，相當陌生，騎到一半停擺以為是車輛故障，只好頂著豔陽牽車回家。

警方研究發現，是電量耗盡，連忙帶著電動機車內2顆、各9公斤重的電池，前往附近的電池交換站交換電池，帶著電量飽足的交換電池回來安裝後，電動機車又再次閃爍著燈號啟動，在路人及員警解說之下，老翁才恍然大悟，讚嘆於電動載具科技的便利性，頻頻感謝蘆竹分局員警關心。

(中時 )