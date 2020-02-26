由於新冠肺炎(NCP)疫情未見明顯降溫指標，讓蘋果(Apple Inc.)上半年的平價新 iPhone 是否能如預期發表顯得更撲朔迷離。但儘管如此，相關傳聞仍舊是層出不窮。稍早之前，以分享蘋果設備相關圖片為主的《9TechEleven》小型網站分享了最新製作的 iPhone SE 2 渲染圖，推測新機可能有六色，不知會否成真！？

在先前 YouTube Phone Industry 頻道、知名爆料達人 Steve H.McFly (@OnLeaks) 分享了宣稱是 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)的圖片後，又有新的渲染圖曝光了！《9TechEleven》稍早前透過 Instagram 分享了自行製作的兩張 iPhone SE 2 渲染圖，並指出根據新浪微博上的來源，指出新機可能共有六色，從圖片來看是太空灰、紅色、銀色、金色、黃色與藍色。

根據天風國際證券分析師郭明錤的說法，他認為 iPhone SE 2 可能僅推出三色，也就是太空灰、白色與紅色的選擇，而正巧這三個顏色，也都被選入上述圖片之中。而爆料達人 Steve H.McFly (@OnLeaks)先前分享過的 iPhone SE 2 渲染圖，則是以銀色(或稱白色)為主，就這一點來說也跟分析師郭明錤曝光的資訊一致。

論到蘋果在 iPhone 產品線中使用過的顏色策略，2018 年的 iPhone XR、2019 年的 iPhone 11 都是一次推出六種顏色，是史上提供機身顏色選項的 iPhone 機種。而蘋果在 2016 年推出的 iPhone SE，則是提供銀色、金色、太空灰與玫瑰金四色選擇。依照 iPhone SE 2 在蘋果官網有約 2 年半生命週期的歷史來推敲，蘋果若提供了越多機身顏色選擇，對於市場行銷來說，應該是更為有利。

先前已有傳聞指出，蘋果可能在 3 月 31 日舉辦春季的發表會，推出包含 iPhone SE 2 在內的多款新品。不過這一點尚未獲得蘋果證實。除了平價新 iPhone，先前分析師郭明錤也曾預測，蘋果可能連帶在春季發表會中推出新一代 iPad Pro、新的藍牙追蹤器、更新處理器的 MacBook Air，以及改換成巧控鍵盤的 13 吋 MacBook Pro 等新品。

(中時電子報)