大陸PC大廠聯想集團港股遭到做空機構Bucephalus Research預告狙擊，截至26日上午10時33分，聯想集團報5.07港元，下跌0.34港元，重挫6.285％。

香港信報26日報導，Bucephalus Research在社交媒體推特（Twitter）發文，指已完成針對聯想集團的狙擊報告，認為該集團很有可能造假，在新冠肺炎疫情爆發前的第三財季報告中，有令人非常擔憂的跡象。Bucephalus Research並預告將會在影音平台Youtube上傳有關聯想集團的影片。

聯想集團20日公布，截至2019年12月31日的2019／2020財年第三財季業績顯示，當季營收與稅前利潤再創歷史新高，營收達人民幣（下同）993億元，年增0.5％，連續十季增長，稅前利潤為27.5億元，年增11％，淨利潤為18.18億元，年增10.9％。

新浪財經報導，當季聯想集團的PC與智慧設備業務表現為史上最佳，稅前利潤率達到6.2％，營收達到780億元，均創歷史新高。同時在個人電腦市場鞏固全球領導地位，1,790萬台的銷量，創下歷史新高，全球市占率達到24.8％，整體與細分領域銷量增速均超越大環境。

(工商 )