著名深綠作家吳祥輝日前表示反對罷免高雄市長韓國瑜，並直言如果罷韓成功，他會出來罷蔡！沒想到吳的開示成真！有韓粉就向白宮連署請願，要罷免總統蔡英文！

韓國瑜正面臨被罷免危機，對此，吳祥輝先是抨擊「罷韓」行為，更表示「如果我不喜歡的韓國瑜被罷免成功。我就會出來領導罷免蔡英文運動。這是我的承諾」。吳爆粗口表示，「我x你全家」，並表示他說的是罷韓的人。吳提及，人家選上了就要讓人做，憑哪一點罷韓。「他只不過貪而已，才上任就想選總統，做為一個市長，你憑什麼罷他？」

沒想到吳祥輝的開示，韓粉真的當真！一個臉書《2020罷免蔡英文聯盟》粉專在22日貼出一篇如何向白宮請願的教學文章，內容寫著「白宮連署，罷免蔡氏。我們都做了，請大家多多幫忙」。

2020罷免蔡英文聯盟。（摘自2020罷免蔡英文聯盟臉書）

打開該請願書的網址連署，開頭以路加福因第八章17節表示，想釐清蔡總統博士身分的真相，「因為掩藏的事沒有不顯出來的，隱瞞的事沒有不露出來被人知道的」。更直言請願是「拒絕假博士！拒絕假總統！人民要真相！維護民主自由法治(Unity)」！

白宮連署網站。(翻攝自白宮連署網站)。

底下許多韓粉也紛紛表示，「YES！立馬就連署了」、「大家一起加油拔蔡」、「韓是一位有責任，肯吃苦的好市長，希望高雄市民勇敢站出來，反罷韓，用心來來保護這位認真清廉的好市長，來改變高雄成為幸福第一城市」、「支持連署」！

網友留言。（摘自2020罷免蔡英文聯盟臉書）

(中時電子報)