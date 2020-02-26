新冠病毒疫情持續在全球擴散，美股周二再度重挫，道瓊工業指數連兩天共跌逾1900點，台股今隨亞股跳空開低，台積電(2330)開低5元，台股開低走低，早盤一度跌逾百點，回測半年線，奮力守住11400點。

避險情緒高漲，周二美股爆量重挫，道瓊指數與標普500指數連續第4日收黑，資金湧向避險資產，十年期美債跌至歷史新低，恐慌指數VIX漲逾11%，終場美股四大指數跌幅在2.77%至3.15%，道瓊指數最為弱勢，台積電ADR下跌0.48%。

周二收盤，道瓊工業指數跌879.44點或3.15%，為27,081.36點，與2月12日創下的歷史高點相比已下跌8.4%。標準普爾500指數收跌97.68點或3.03%，為3,128.21點，較上周三創下的歷史收盤高點跌7.6%。那斯達克指數周二收跌255.67點或2.77%，為8,965.61點，較上周三創下的歷史收盤高點已跌8.7%。

美股本周連續兩天重挫，亞股今早皆墨；日韓股市開盤下跌，台股同步開低，隨後開盤的陸股及港股也都開低走低，全球股市陷入修正潮。

台股周二由台積電領軍，股王大立光(3008)以及蘋概指標的鴻海(2317)上漲支撐，但今早台積電開低5元，電子類股下挫，金融股也在富邦金(2881)等大型金控走跌，金融股指數加上傳產股也多不振；電金傳產大型權值股均無力，台股回探半年線。

本周台股震盪，在疫情蔓延下，本周一全球股市重挫，美股大跌，但台股周二相對抗跌；周二加權指數早盤下跌逾百點，但台積電收高，帶領台股11500點關卡失而復得。

惟受到華爾街的賣壓持續，道瓊指數連二日跌逾1900點，台股今早不敵賣壓，回測半年線，最低到11408點；目前台股在所有短期均線之下，技術面弱勢。

(時報資訊)