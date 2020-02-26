因伊朗、南韓與義大利疫情急速升高，美國聯邦疾病管制與預防中心（CDC）周二告訴美國民眾，應開始為新型冠狀病毒疫情的境內傳播預做準備。

新冠肺炎將打擊全球成長的擔憂使金融市場陷入劇烈震盪，周二美股爆量重挫，道瓊指數與標普500指數連兩日跌逾3%。

截至周二為止，伊朗的新冠肺炎死亡病例增至16人，成為中國境外確診死亡人數最多的國家。義大利的確診死亡病例達到11人。目前全球約30個國家與地區已經遭到病毒入侵，中國境外的確診死亡病例已經超過40人。

稍早前，瑞士宣布首例確診，南韓則宣布確診人數突破千例，達到1146人。世界衛生組織（WHO）官員表示，伊朗、義大利與南韓的疫情急速惡化，特別令人擔憂。這個去年年底起源於中國武漢市的傳染病，在中國全境的確診病例數達到77,755例，死亡人數達2,665人，全球確診病例突破8萬人，累計死亡人數超過2,700人，然而WHO卻表示自2月2日起疫情已經持續減緩。

美國CDC官員Nancy Messonnier博士周二表示，過去一周的病毒擴散數據，已經使CDC對於美國境內傳播的預期升高，她並警告「可能嚴重打亂日常生活」。另一名CDC官員Anne Schuchat博士表示，現在已不再是病毒是否將變成全球大流行的傳染病，而是何時與多少人會遭到感染。

(時報資訊)