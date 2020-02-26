大陸各地加速復工腳步，不過因招工仍難，國巨(2327)目前整體稼動率僅35%到38%，國巨晶片電阻及MLCC庫存均已低於30天，國巨董事長陳泰銘表示，受到疫情影響，初估整體市場需求減少20%左右，但因供給減少，目前公司B/B值超過2，公司將會在有限的產能下，盡全力服務全球各地客戶需求。

國巨今天舉行臨時股東會，通過辦理國內現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，預計發行額度將不超過8000萬股，國巨董事長陳泰銘在會後接受記者訪問，針對公司復工及疫情對產業影響進行說明。

陳泰銘表示，國巨大陸廠區佔比約70%，台灣廠區及歐美各地小廠區佔比約30%，雖然大陸地區疫情逐漸受到控制，且公司是重點復工企業，但現在人員流動還是有相當程度的管制，大廠都在搶人，大陸地區招工還是很挑戰，加上新進人員需要訓練，公司2月整體產能利用率約在35%到38%左右，兩大主要產品晶片電阻及MLCC庫存均已低於30天，為近10年來最低水準，我們現在也祭出多項招募及留任獎金，期待3月會比較順利，訓練進度如期，3月底產能利用率能提升到50%，不過仍較原本預期季底產能利用率達60%到65%有落差。

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，亦衝擊到全球整體需求，陳泰銘表示，此次疫情對大陸需求影響很大，人員沒有活動，預估整體需求下降約20%左右，不過因為每個產業及每家公司不大一樣，因為使用量增加且低庫存，現在客戶需求大於公司產出，公司B/B值超過2%，由於公司農曆年期間以3倍薪資鼓勵員工留守生產，且受疫情影響，空運等運輸成本大增，公司會在有限的產出下盡全力去服務全球各地客戶，並適度調漲價格反應成本，相信大家會互相體諒吧！

(時報資訊)