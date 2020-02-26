前台北市監理所何姓人員涉嫌於2017年間勾結陳姓驗車代辦業者，協助陳男以他車、改裝車代驗4輛違規車輛，放水過關，收賄2萬多元，台北地檢署26日依貪汙罪嫌起訴何、陳2人。

北檢查出，何男在2017年5月調職嘉義監理所後，仍繼續與陳男勾結，共放水20多輛違規車輛，北檢另移請嘉義地檢署偵辦，嘉檢亦已依貪汙罪嫌起訴何、陳2人。

檢調發現，何男2017年任職台北市監理所車輛管理科，利用車輛過戶檢驗程序，與陳姓驗車代辦業者勾結，將不合格的二手車輛，例如車高、車色或未申請核准的改裝車輛，以「B車代驗、A車過關」的方式代驗過關，或是對於改裝車輛「睜一隻眼閉一隻眼」，讓4輛不合格車順利取得驗車資料，讓車輛能夠過戶。

檢方查出，陳男以每車1000至2000元行賄何男外，平常並送早餐、送禮餽贈何男，估計何男獲取的不法利益約2萬多元。

(中時 )