中央25日公布第31確診個案是名11歲學童，他因曾在寒假期間出入補習班，引發家長恐慌。新北市長侯友宜26日市政會議後受訪指出，新北市很早就提醒民眾到密閉空間要戴口罩，並要求補習班加強防疫消毒工作，這名確診孩子據疫調結果，到補習班時有戴口罩上課，所有與他接觸的學生都已經在開學前隔離，沒有進入學校，請市民安心。

侯友宜說，早在寒假期間，他就已要求教育局到補習班要求加強防疫工作，包括先前他到口罩工廠視察，也都建議民眾在人潮擁擠地方、密閉空間要戴口罩。

侯友宜說，這名孩子是無症狀確診個案，他在補習班都有戴起口罩，當然目前補習班消毒，還有學生居家隔離的，都已經做到位，請市民放心，新北立刻採取相關措施。

侯友宜，目前所有與確診個案接觸的孩子都還在居家隔離，沒有狀況，一切還在掌握中，大家不需要恐慌，目前都還是家族群聚現象。新北現在是以視同社區感染超前部署，除了防堵，也要減災，隨時做好應變。

(中時 )