台中捷運綠線將在今年底通車營運，帶動沿線捷運宅的行情。（盧金足攝）

台中市迎接捷運時代，建商已搶先推出精品級的捷運宅。（盧金足攝）

台中捷運綠線將在今年底通車營運，中捷綠線全長16.71公里，共有18座車站，除頭、尾2站為平面車站外，其他16座車站均為高架車站，台中市即將進入捷運時代，建商已搶先推出捷運宅，而且不少建案主打精品小宅，以高檔的優質地段、低總價吸引年輕首購族、小家庭及菁英族群，捷運商機發酵帶動房市買氣。

台中市南屯區具備完熟的商圈機能，如知名運動用品店、美式大型賣場等，加上近年文心秀泰影城及商圈進駐，周圍房市推案火熱，新案與土地價格屢創新高。

今年底即將通車的捷運綠線更為區域注入房市利多，吸引寶佳集團旗下佳泰建設、興富發、親家、國雄等建商爭相插旗，連長期深耕在蛋白區的坤悅開發也選在南屯區擴大推案版圖，預估將再掀起一波新的房市起漲點。

不動產者指出，捷運周邊儼然成為房市推案的熱點，南屯區文心路與五權西路口的「G11站」，周邊涵蓋五期與八期重劃區，區域內擁有高綠覆率的文心、豐樂雙公園，具備國道1號交通優勢，串聯台鐵大慶站，商圈完熟、建設利多帶動周邊人潮。

上市建商坤悅開發重金插旗南屯區，看準未來趨勢，在緊臨捷運的基地推出新案坤悅「好時光」，周圍擁有南屯市場、南屯運動中心，鄰近74線道、新烏日高鐵站，具備完熟的生活圈與商圈機能，吸引不少置產族群詢問。

區域內同樣主打小宅的，親家建設「親家ONE CITY」，位於文心南路與文心南三路上，公設規劃親子遊戲區、視聽室、棋藝、撞球室等，產品鎖定投資產客群。

國雄建設推出的「文心1號」，以文心路1段1號的鍍金門牌搶攻小宅市場，公設採全齡化設施，包含親子遊戲區、廚藝教室、烤肉區等，積極搶攻小家庭自住市場。

此外，寶佳集團旗下的佳泰建設也進駐南屯區將推出新案「佳泰大方」，距離捷運G11站近的建案，受惠捷運便利的交通條件，市場買氣備受矚目。

(中時 )