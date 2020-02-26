台中市客運業者車輛、場站皆確實消毒，駕駛並載口罩、量額溫積極防疫。. （台中市政府交通局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府交通局因應228連假，特與交通部國道高速公路局協調，將視國道及地方車流狀況，彈性開放國道1號路肩時段及調整路口號誌時制；高鐵疏運期間(2月27日至3月2日)加開110班列車，台鐵則加開134班次列車。適逢后里泰安櫻花季民眾可利用211、214號公車前往賞花。

交通局長葉昭甫說，因應228連假車潮，市府與交通部高速公路局協調，針對國道1號豐原至台中路段，現有開放路肩措施照常實施，另視情況機動調整延長開放路肩時段；交控中心將配合於交通資訊顯示板、即時交通資訊網、手機APP等發布國道路況及疏運訊息。

葉昭甫指出，公共運輸增班部分，高鐵公司將於疏運期間加開110班次列車，並提供3至5節自由座服務；台鐵局則於疏運期間，全線加開134班次列車；國道客運業者也將視情形加開班次，以因應連假期間出遊、返鄉人潮。

因應后里泰安櫻花季花期，自即日起至3月1日泰安派出所旁停車場不開放停車，車輛請停至泰安鐵道文化園區旁停車場，並視情形實施交通管制，鼓勵民眾可搭乘211、214號公車於「泰安派出所站」下車，或搭乘火車至台鐵泰安車站後，沿安眉路步行約15分鐘至泰安派出所賞櫻。

葉昭甫強調，因應新冠肺炎疫情，市府已要求全市客運業者建立防疫機制，執行車輛、場站等設施消毒清潔工作，並透過駕駛個人衛生管理、出車載口罩、量額溫及收班後車內消毒等防疫措施，讓民眾安心搭車。

(中時 )