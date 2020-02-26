正率團訪問美國的台南市議會議長郭信良宣布，從26日起為期1個月，南市議會暫停所有議長盃活動的申請，配合中央政策保障市民鄉親安全。

此外，郭信良與美國加州西柯汶納市長華裔市長吳桐淮會面時，得知該市盼與台南市結為姊妹市，立即主動表示願意代為轉達，經獲得市長黃偉哲熱情回應，邀請吳市長到台南進行實質討論後，郭也隨即與吳聯繫，並帶回吳桐淮的簽名信函，加速兩市締盟期程。

郭信良表示，雖然人在美國持續參訪行程，但仍心繫新冠肺炎疫情，天天關注台灣疫情發展。中央政府正與疫情對抗中，依據中央疫情指揮中心公布的訊息顯示，民眾群聚恐具有感染的潛在危機，因此特地在美宣布，即日起為期1個月暫停台南市議會議長盃活動的申請，至於是否持續將視疫情狀況而定，盼市民共體時艱，共同打擊新冠肺炎。

郭信良強調，新冠肺炎的防範已是全民共同任務，市議會身為地方民意機關，也一定要配合中央政策，盡一份防疫責任，因此暫時停止議長盃申請，守護市民鄉親的健康。他也呼籲市民鄉親一定要做好自主衛生管理，勤洗手、多運動、避免用手觸碰眼口鼻、咳嗽和打噴嚏時請摀住口鼻，共同度過防疫的過度時期。

(中時 )