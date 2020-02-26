新冠肺炎在韓持續延燒，截至26日10時確診病例已突破千人大關，累計有1146確診、12死。據韓聯社與美聯社報導，美軍證實一名美軍士兵已確診感染，為駐韓美軍首起確診病例。

據韓聯社與美聯社報導，美軍證實一名美軍士兵已確診感染，為駐韓美軍首起確診病例。

報導指出，美軍26日在聲明中表示，確診士兵為一名駐於尚北道漆谷郡卡羅爾營的23歲美軍士兵，目前在基地外採自主隔離措施。韓國疾病管理本部與駐韓美軍健康官員正追蹤傳染途徑，進一步調查其近期接觸對象，以及是否有其他人員遭染感。漆谷郡位於首都首爾南方220公里之外，相當接近在韓疫情最為嚴重的大邱。

聲明指出，駐韓美軍正採取所有的適當控管措施，幫助阻止新冠病毒擴散；而在在朝鮮半島各地的美軍基地的風險層級仍維持「高」。此外，美韓雙方也正考慮縮小定於3月9日舉行的美韓聯合軍事演習的規模。

雖然自疫情在韓爆發後，美軍20日已對駐大邱美軍基地實施禁令，不准外部人員進入，並禁止駐韓美軍前往大邱旅行，但仍傳出一名61歲的美軍親屬確診新冠肺炎。

此外，韓國今日再新增169例新冠肺炎確診病例，其中153例來自於大邱及慶尚北道，目前約8成確診病例都發生於大邱新天地教會及慶尚北道清道郡大南醫院的群聚感染，境內確診人數已達1146人。

(中時電子報)