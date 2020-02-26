由玄彬和孫藝珍主演的夯劇《愛的迫降》日前風光落幕，大結局以平均收視率21.7%，勇奪電視史上收視率冠軍，打敗了《鬼怪》、《天空之城》等紀錄。其中由玄彬主演的北韓軍官利正赫帥氣又體貼，成為不少劇迷的「現任老公」，但有網友發現，劇中利正赫的4大角色設計，竟和北韓領導金正恩不謀而合，疑是角色的靈感來源。

其中，利正赫的背景是總政治局長的兒子，是天生的官二代，而金正恩也是金正日的兒子，此生都無法離開國家政治，而回到北韓前，利正赫曾到瑞士留學，外傳金正恩也曾到當地隱姓埋名念書，過去也曾流出金正恩在瑞士就讀時期的照片。

最巧的是，利正赫和金正恩私下都有彈琴愛好，玄彬飾演的利正赫為了哥哥放棄音樂夢想，相傳金正恩私下也多才多藝，曾在辦公室彈琴唱歌，而電視劇中玄彬為了解救孫藝珍，曾借來官方高級私家車一路從平壤飆車回家，而喜歡開跑車的金正恩，過去也傳出幕僚事先為他開道，比較後發現相似度太多，許多網友因此笑喊幻想破滅。

(中時電子報)