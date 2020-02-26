因檢舉前汐止市長黃建清貪汙被稱為「肅貪女英雄」的汐止區公所民政課前視導王玉升，遭控向祭祀公業保儀大夫管理人索賄2億多元，變成最貪女課員；士林地院將王女重判13年，高院逆轉判無罪後引發爭議，最高法院用6大理由指摘錯誤，撤銷無罪判決、發回更審。

最高法院認為高院王女自始即認知「祭祀公業保儀大夫」是神明會，且派下全員證明書係非法取得，但王女憑何法規自認蔡宏昇係合法處分「祭祀公業保儀大夫」名下土地？且又稱王女是依法行政，所載理由前後齟齬，況且她有無違背職務也待調查。

另外，王女違法核發的派下全員證明書其撤銷除斥期間何時屆滿調查未盡，且王女積極介入並加以督促指導，復從中牟取鉅額利益，則其所為之行政行為，是否猶可認為並未違背其職務上之行為？似非無疑竇，且交付賄賂或不正利益的犯行也須探究釐清。

檢方起訴指控，王女與李昌諭合作由李男出面簽約，一同仲介販售土地，蔡男在2010年以管理人身分，與王、李簽立土地買賣授權書，出售祭祀公業保儀大夫所有土地，出售價扣除應分給派下員及處理地 上物等費用外，其餘都給王、李當成仲介斡旋費用。

2013年，王女升任視導職務，接任祭祀公業等相關業務，她利用職務審核的權限，違法通過祭祀公業保儀大夫的規約備查案發給蔡男，讓蔡順利出售土地，並找建設公司以6億多元購地，王女與李男從中 獲得2億多元的利益。

士林地院將王女重判13年、李男20年半、蔡男6年，但當時承審的高院法院林孟皇認為王女、李男獲取利益，是因早先仲介土地買賣，與王女後來同意備查規約的行為沒有對價關係，不構成貪汙罪，將3人均改判無罪，檢不服提上訴。

(中時 )