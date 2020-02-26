內政部力推社會住宅包租代管，今天公布委託調查，其中發現去年在6都試辦的第1期社會住宅包租代管，參加的房東與房客分別有98％與95％表示支持，已媒合成功的5000多件中，房東更有91％願意繼續參加。

營建署去年9月底，委託財團法人台灣地理資訊中心，辦理住宅需求動向調查，發現第1期在6都參與社宅包租代管的房東有98％表示支持， 89％認為可節省招租與管理成本、已媒合成功的房東更有91％願意繼續參加，主要是因為加入享有稅賦優惠、修繕補助及租屋糾紛排解等多項好處。

此外，已參加的房客，有95％表示支持，8成認為可節省尋找房屋的時間，且主要是因為有較市價低的租金折扣、社會弱勢租金補貼及租屋糾紛排解等多項優惠及服務而加入。受訪的房客也表示，加入後有效改善過去租金無法負擔、屋齡大、屋況差、缺乏電梯及停車位公設等租屋常遭遇的困難。

內政部指出，因社宅包租代管有提供租金補貼給符合條件的弱勢家庭，故媒合成功的房客中，有6成5本身或同住家人具有經濟或社會弱勢身分，其中以「低收入戶或中低收入戶」居多，有效幫助弱勢的民眾解決租屋問題。

內政部表示，目前已邁入第2期，服務擴及到14縣市，想加入的房東或房客，可把握機會提出申請。內政部有信心可完成8年20萬戶社會住宅，讓無力購屋的家庭，有更多元的居住選擇，落實政府照顧青年及弱勢安居的目標。

(中時 )