非蘋陣營陸續端出新款旗艦機，多鏡頭儼然已經成為當前趨勢，傳出Sony的CMOS影像感測器(CIS元件)自有產能已經供不應求，後續報價將持續喊漲，原相(3227)整體來說，儘管短線營運受到新型冠狀病毒衝擊，2月營收將衰退，2020年在產業持續看好，遊戲機、穿戴、滑鼠、安防以及TWS(無線藍芽耳機)等領域持續成長下，營運仍有發揮空間，今股價開高震盪，相對大盤明顯抗跌，盤中漲幅逾1.5%，再度跳上200元大關。

隨著智慧型手機走向多鏡頭，加上終端應用增加，CMOS影像感測器(CIS元件)自去年起就有漲價消息，研調機構分析指出，影像感測器(CIS)產品算是在2019年異軍突起的半導體產品之一，且隨著多鏡頭手機的趨勢，加上終端市場需求大規模提升，市場早就傳出因Sony因為產能不足，進一步釋單給台積電(2330)的消息，長線來看，目前CIS長期依舊有榮景可期，但短期因新型冠狀病毒衝擊，短線市場發展節奏恐受到影響。

不僅是智慧型手機需求，今年進入5G快速成長階段，連帶包括安防、工控等產品在技術提升下，對於CIS元件需求提升，但由於CIS元件大廠產能已幾乎全數供給給智慧手機及車用兩大市場，故有法人點名，原相有機會趁勢卡位中低畫素市場，原相目前並未出貨給智慧型手機，故也增加後續想像空間。

不僅如此，日前傳出，原相在TWS再添新客戶，成功打進電競界潮牌雷蛇Razer無線藍牙耳機供應鏈，主要是大陸拆解網站拆解報告指出，雷蛇新推出的戰鎚狂鯊無線藍牙耳機採用原相的藍牙音訊晶片PAU1625B1，也為原相TWS再添新動能，原相認為，去年TWS產品是自第二季開始出貨，共出貨三個季度，但2020年預估全年4個季度都會出貨，出貨表現應該會比去年成長。

原相認為，受到新型冠狀病毒疫情影響，短期對營運有一定程度的影響，影響的程度和時間則要看疫情的控制，還有對消費市場的衝擊，都要持續觀察，2月因停工關係，有客戶出貨有遞延，單月營收確實會比較低。

(時報資訊)