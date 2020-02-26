中國人民銀行（簡稱人行）連續第7日暫停逆回購（附賣回）操作。人行26日發布公告稱，因目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，因此26日不開展逆回購操作，因26日無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。據路透統計，2月24日當周人行公開市場逆回購到期規模為人民幣3,000億元，全部集中在24日。

澎湃新聞26日報導，大陸銀保監會主席郭樹清表示，人行與銀保監會將綜合運用多種政策工具，保持流動性合理充裕；鼓勵商業銀行對遇到特殊困難的中小微企業，給予差別化的信貸安排。多措並舉引導金融業全力支持企業有序復工、復產，同時牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

大陸財政部部長劉昆則指出，財政部門將一方面擴大新冠肺炎疫情防控經費保障力度。另一方面，及時推出一系列財稅支持政策措施，加強重點防控物資保障供應，強化醫務人員激勵保障，對受疫情影響的企業和個人給予稅收優惠，支持加快恢復生產、生活秩序。

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