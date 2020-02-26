新冠肺炎疫情延燒，重創台灣觀光業，其中被視為台北市「門面」的雙層觀光巴士更是重災區，24日創下紅藍線共六班「零乘客」的新低紀錄。營運業者認為，在此非常時期除了減班外，建請台北市政府放寬「代客包租旅遊」與「跨區經營」等政策，協助業者渡過這段觀光黑暗期。

營運台北雙層觀光巴士的執行長徐浩源指出，台北市雙層觀光巴士客源高度仰賴外國觀光客，比重高達85％，然受新冠肺炎疫情影響，外國觀光客來台人數大減，尤其是鄰近的日本、韓國、菲律賓、香港、大陸，以華航為例，日韓航班只剩下三成，其中韓國旅遊疫情更被提升至「警告」，衝擊雙層觀光巴士客源。

徐浩源表示，2月至今雙層觀光巴士載客率已創下通車三年來新低紀錄，以2月24日為例，十班藍線與13班紅線班次的載客量僅分別為28與65人，其中「零乘客」班次分別有三班、合計六班，遠低於2019年的平均載客量11人。

徐浩源指出，作為台北市觀光門面，當時就是為了提升台北市觀光形象而投入經營雙層觀光巴士，本來就是賠本在做，政府也僅給予購車優惠，沒有所謂的經營優惠，比市區公車還不如，但憑著一股熱情，共同提升台北市國際觀光地位 但是這波疫情衝擊來得又快又猛，致使外國觀光客搭乘人數直線下降，對台北市政府來說，雙層觀光巴士業務不能停駛，只要能祭出政策優惠措施，業者絕對配合下去。

對此，徐浩源向台北市政府建請四項政策優惠措施：一、減班：讓車輛使用更有效率；二、貸款紓困：由市府提出，例如此次中央對觀光產業紓困範圍，暫時貸款還息不還本；三、補助：由觀傳局主導刺激外縣市遊客來搭乘補助；四、減班後多餘車輛放寬「代客包租旅遊」與「跨區經營」：在不影響同業競爭的前提下，適度調配雙層觀光巴士車輛至其他路線，衝刺國內觀光旅遊。

徐浩源舉例，3月起就會開始熱炒年度油桐花季旅遊題材，雙層觀光巴士減班後多餘車輛可以配合政府採取包車方式力推的「浪漫台三線」政策，帶領台灣民眾飽覽台三線觀光景點，並透過，導遊專業解說，讓民眾充分了解客家文化之美，創造「國人、政府、業者」三贏結果。

(工商 )