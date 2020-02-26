很多人以為脹氣只是小毛病，時間過去就好了，但它卻可能是身體健康出現問題的警訊，如果改變飲食習慣仍無法改善，建議最好讓專業醫師做進一步的診斷治療。

雖然脹氣是人體常見的現象，卻也可能是許多嚴重疾病的前兆。台北市立聯合醫院中醫醫療部傷科主任黃裕昌指出，許多胃腸道的疾病，如急性慢性胃炎、潰瘍、胃下垂、急性胃擴張、幽門梗阻、胃酸缺乏、胃癌等，都有可能出現脹氣。

此外，肝炎、肝硬化、膽結石、胰腺炎、肝癌等，與肝、膽、胰腺等疾病也要特別注意，甚至某些心血管疾病、感染或腹膜疾病，也會出現類似腹脹的症狀。

黃裕昌解釋，脹氣歸屬於脾胃肝膽的問題，但除了肝膽本身的問題之外，其他如肝硬化、肝腫大、膽發炎等都會造成脹氣，這是因為肝本主疏泄，疏泄不通自然出現脹氣，且神經系統出現問題時，也會反映在腸胃、脾胃上，這些表現都可能只是單純的脹氣，甚至連心臟出現問題時也是；另外，子宮卵巢等所造成的壓迫，也會脹氣，最簡單的例子就是懷孕。

黃裕昌從中醫的觀點指出，腹脹也有虛實之分，治療上也會從肝膽方面著手，通常會以運脾化痰濕、加疏肝理氣、降氣、消導等藥物著手，例如溫膽湯、柴胡疏肝湯等，但器質性病變，則必須仍從治療主因為主。

脹氣有時非常主觀，甚至有些人特別感覺容易脹氣，即使只是小小的脹氣都不舒服，但也有人總覺得腹部脹脹的，卻不是單純的脹氣問題，而是疾病在作祟。

如果脹氣情形連續出現3天以上，長期且反覆發作，在消除食物因素之外，仍持續發生時，或者伴隨嚴重的腹部疼痛、腹瀉、血便、胸悶等，最好找專業醫師做進一步診斷治療。

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(中時電子報)