高雄市長韓國瑜的罷免案在防疫期間仍繼續進行，第二階段的連署已經突破50萬份，超出法定的標準有一倍之多！但近來傳出wecare高雄收到高雄市選委會的罰單，認為wecare未依法設立罷免辦事處，將開罰10萬到100萬不等的罰款。
對此，許多高雄地方組織紛紛出面為wecare高雄抱不平，認為韓國瑜有「使用市政資源反罷免」的嫌疑；對此，自由作家洛杉基表示，這群人現在紛紛跳出來，是因為「現在再不出面就來不及了！」
洛杉基表示，除了Wecare、氣爆自救會、高雄好過日等外，其他綠營側翼組織、獨派都在這段時間紛紛跟進罷韓的行列，因為他們看到韓國瑜聲勢正差，如果現在沒趕上這班「末班車」，未來一旦罷免成功，將沒有辦法享受到罷韓的「甜美果實」！尹標王可以拿標案兼選市長、自救會長可以繼續自救，而高雄市民，則要面對過去又老又窮、遇水則淹、遇坑則摔、遇蚊則病的「好日子」！
(中時電子報)
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