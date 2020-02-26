小貨車駕駛疑因精神不濟衝撞民宅。（王揚傑翻攝）

今（26）日上午10時20分許，29歲楊姓男子駕駛小貨車行經新北市板橋區金門街巷內時，疑因精神不濟先撞上一旁路樹，再衝撞民宅鐵捲門，楊男遭車門卡住，受困車內，經消防局救難人員協助楊男脫困，所幸僅受輕傷無生命危險，現場未造成其他人員受傷。

警方現楊並未聞到酒味，但仍須經醫院抽血確認駕駛有無酒駕，目前已在調閱監視器，釐清車禍發生原因。

(中時 )