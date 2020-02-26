驚！板橋貨車撞民宅 鐵捲門全凹 11:182020/02/26 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小貨車駕駛疑因精神不濟衝撞民宅。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小貨車駕駛疑因精神不濟衝撞民宅。（王揚傑翻攝） 今（26）日上午10時20分許，29歲楊姓男子駕駛小貨車行經新北市板橋區金門街巷內時，疑因精神不濟先撞上一旁路樹，再衝撞民宅鐵捲門，楊男遭車門卡住，受困車內，經消防局救難人員協助楊男脫困，所幸僅受輕傷無生命危險，現場未造成其他人員受傷。 警方現楊並未聞到酒味，但仍須經醫院抽血確認駕駛有無酒駕，目前已在調閱監視器，釐清車禍發生原因。 (中時 ) #民宅 #精神 #駕駛 #人員 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 71歲阿公撞21歲女駕駛逃逸 到案稱無聊小事 13:112020/02/23 社會 大陸防疫推10措施：湖北一線醫護薪水提高2倍 18:402020/02/23 兩岸 幕後英雄做後盾 前線醫護不餓肚 04:102020/02/24 話題觀察 確保醫療能量 管制醫護出國 01:582020/02/24 政治要聞 工會反彈 嗆恐違反勞基法 01:582020/02/24 政治要聞 把醫護當家人 04:102020/02/24 時論廣場 衛福部下禁足令 醫護怒：出國行程1年前就排定 08:542020/02/24 生活 政策轉彎？衛福部：醫事人員出國禁令僅陸港澳 11:422020/02/24 生活 婦駕車擦撞賓士裝沒事 警：除挨罰並將扣照 18:502020/02/24 社會 衛福部忙消毒 未達三級仍可前往 04:102020/02/25 生活新聞 社會熱門新聞 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 最貪女課員涉索賄判無罪 最高法院狠打臉 - 社會 SARS也沒這麼慘 朝桂餐廳13億求售 N.Y. Bagels信義店停業一個月 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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