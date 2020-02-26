台南市將軍區青鯤鯓漁村21日一死一傷槍擊案，金姓嫌犯25日晚間在佳里區被捕，台南市警察局26早上舉行破案記者會說明案情，刑事警察大隊長林宏昇表示，金嫌與死者姚男為30多年朋友，行凶原因為金錢投資利益糾紛，至於是否有其他原因，還待進一步釐清。
林宏昇表示，金嫌犯案後，警方即掌握其行蹤、埋伏跟監，嫌犯還故佈疑陣，營造離開台南跡象，但其實還是在佳里區活動。
25日晚間偵查佐蘇俊棋發現嫌犯騎乘機車出現在佳里區，立即尾隨並通報攔截圍捕，趁嫌犯欲停等紅燈時，衝上前撞倒金嫌，支援警力也一擁而上，予以壓制逮捕，並在其後腰際發現手槍1隻，彈匣1個，內含5顆子彈，褲子口袋內搜出子彈一顆，過程十分驚險，引起民眾圍觀。
台南市警察局26早上舉行破案記者會，市長黃偉哲親自頒發破案獎金給有功人員，感謝他們在死者頭七前抓到嫌犯，撫慰家屬情緒，並強調警方維護治安沒有假期，也不會因疫情而打折、鬆懈，也感謝警方不眠不休短時間內偵破重大刑案。
(中時 )
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